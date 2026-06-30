AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: Özgür Özel Türk gençliğini tanımıyor

Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevi düşen CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, CHP'de düzenlenen kapalı grup toplantısında CHP Grup Başkanı seçildi.

Özgür Özel, bugün (30 Haziran) TBMM'de CHP'nin parti grubunda partililere hitap etti.

Buradaki konuşmasında AK Parti'ye gönül veren gençleri "Erdoğan'ı kutsayan ve onun partisinde işte AK Gençlik" sözleriyle hedefine alan Özgür Özel, AK Parti'nin gençlikle bir ilgili olmadığını iddia etti.

Özel daha önce de dile getirdiği Kocaeli Gençlik Şöleni'ne katılımların "konser" adı altında yapıldığı ve gelenlerin AK Partili olmadığı iddiasını bir kere daha yineleyerek, "Siz bunu kendinize, ailenize izah edebiliyor musunuz?" diye sordu.

"BİR GENÇLİK ŞÖLENİ'NDEN BU YANA ÖZEL'İN UYKULARI KAÇIYOR"

Özel'in bu sorusunu direkt olarak organizasyonu düzenleyen AK Parti'nin Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'ten geldi.

"Kadük Genel Başkan Özgür Özel" diyerek sözlerine başlayan İbiş, Özgür Özel'in mutlak butlan kararıyla genel başkanlık sıfatını kaybetmiş olmasına rağmen bu sıfatı kullanmaya devam etmesine vurgu yaptı.

Özel'in AK Gençlik üzerinden siyaset üretme çabasının bir rutin haline geldiğini vurgulayan Yusuf İbiş, "Uykuları kaçıyor, kendilerine gelemiyorlar, şirazeleri bozuldu." dedi.

Kocaeli'de düzenlenen Bir Gençlik Şöleni'ndeki katılımın Özgür Özel'in uykularını kaçırdığını söyleyen İbiş, 45 gündür Özel'in Kocaeli'deki kalabalığı unutamadığını belirtti.

Özel'in gençlere Avrupa hayali anlattığını söyleyen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, Özgür Özel'in Türk gençliğini tanımadığını, TEKNOFEST kuşağına dair fikri olmadığını, Türkiye'nin yerli savunma sanayi ürünleri olan KAAN, Bayraktar ve TCG Anadolu'nun ne olduğunu bilmediğini dile getirdi.

"GENÇLİK TEK BİR ŞEYİN CEVABINI BEKLİYOR, CHP PAVYON MASALARINA NASIL DÜŞTÜ"

İbiş paylaşımının sonunda Özgür Özel'e, AK Gençlik’in milletin değerlerinden ve savunduğu davadan geri adım atmayacağını belirterek, gençliği bir “öz güven nesli” olarak gördüklerini ifade etti ve şu soruları yöneltti:

“Sayın Özel, bu ülkenin gençliği senden tek bir şeyin cevabını bekliyor: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına nasıl düşürdüğünü,



Kongrelerine, kurultaylarına hileyi, hurdayı, yolsuzluğu nasıl bulaştırdığını, hırsızlarla hangi ortaklıkları, hangi birliktelikleri kurduğunu...”