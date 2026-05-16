AK Parti Gençlik Kolları Kocaeli'de: Stadyum erkenden tıklım tıklım doldu

Kocaeli'de büyük buluşma...

AK Parti Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonlarından birini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan şölene 81 il, 922 ilçeden ve 207 üniversiteden 100 bin gencin katılması planlanıyor.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

'Bir Gençlik Şöleni' için hazırlıklar tamamlandı.

Dev sahne, LED ekranlar, ışık ve ses sistemlerinin kurulduğu stadyumda organizasyon için geri sayım başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILIYOR

AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen program öncesinde stadyum ve çevresi etkinlik görselleriyle hazır hale getirildi.

Organizasyona 100 binin üzerinde vatandaşın katılması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stadyuma saat 17.00'dan sonra gelmesi planlanıyor.

SAATLER KALA TIKLIM TIKLIM DOLDU

Öte yandan programın başlamasına saatler kala stadyuma gelen gençler büyük bir kalabalık oluşturdu.

İçeriden kaydedilen görüntülerde programın henüz başlamamasına rağmen adım atacak yer kalmadığı görüldü.

YABANCILAR DA KATILDI

Öte yandan stadyumda çekilen bir fotoğrafta organizasyona yabancı uyruklu vatandaşların da ilgi gösterdiği görüldü.

Afrika kökenli iki kişi Bozkurt işareti ile poz verirken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

KONUŞMALAR İÇİN PLATFORM KURULDU

Güney kale arkası bölümüne kurulan sahne, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması hem de sanatçı performansları için kullanılacak.

Organizasyon kapsamında özel ışık ve görsel şovların da programda yer alması bekleniyor.

Programda Sefo, Uğur Işılak, DJ Burak Yeter, Ay Yola gibi gençlerin en çok dinlediği sanatçılar konserler verecek.

CUMHURBAŞKANI İÇİN SÜRPRİZ HAZIRLANDI

Konu hakkında konuşan AK Parti Gençlik Kolları Yusuf İbiş, "Başvuru sayısı 100 bini geçmiş durumda" dedi.

İbiş ayrıca programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir sürpriz hazırladıklarını bu sürprizin ise Erdoğan için hazırlanan yeni bir şarkı olduğunu açıkladı.