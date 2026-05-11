AK Parti Gençlik Kolları'ndan "Bir Gençlik Şöleni"ne özel şarkı

AK Parti Gençlik Kolları tarafından 16 Mayıs Cumartesi günü Turka Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenecek ‘’Bir Gençlik Şöleni’’ için hazırlıklar devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından 100.000 gencin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım sağlayacak.

Yılın en büyük gençlik buluşması olması beklenen organizasyon kapsamında, gençlere yönelik çeşitli etkinlikler, interaktif alanlar, sürpriz içerikler ve sosyal buluşma noktaları oluşturulacak.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençlerin birbirleriyle tanışacağı, fikir alışverişinde bulunacağı ve ortak heyecanı paylaşacağı bu alanların, organizasyonun sosyal yönünü daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

SAHNE PERFORMANSLARIYLA ENERJİ YÜKSELECEK

Şölende şarkıcı Sefo, Merve Özbey, Uğur Işılak, DJ Burak Yeter ve müzik grubu Ay Yola sahne alacak. Müzik ve sahne performanslarıyla zenginleşecek programın, gençlerin enerjisini ve coşkusunu yansıtan bir atmosfere dönüşmesi amaçlanıyor.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI YUSUF İBİŞ HAZIRLANAN ŞARKIYI PAYLAŞTI

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Bir Gençlik Şöleni" için hazırlanan şarkının 24 saniyelik bir tanıtım videosunu yayımladı.

İbiş paylaşımına "AK GENÇLİK DESTAN YAZIYOR! Gençler, “Bir Gençlik Şöleni”miz için hazırladığımız şarkımızın teaserı sizlerle. Tamamı çok yakında tüm platformlarda, beklemede kalın." notunu düştü.