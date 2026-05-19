AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan 19 Mayıs mesajı

Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden bir paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, “Azmiyle, enerjisiyle ve duruşuyla gücümüze güç katan her bir gencimiz, büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun asıl gücüdür.” ifadelerini kullandı.

Mesajında gençlerin ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Acar, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu inançla, istikbalimizin teminatı olan tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gururla kutluyorum.”

BANDIRMA VAPURU'NDAN TCG ANADOLU'YA

AK Parti’nin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan kutlama videosunda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı simgesi olan Bandırma Vapuru ile TCG Anadolu görüntülerine yer verildi.

Videoda, Türkiye’nin geçmişten bugüne uzanan milli mücadele ve savunma gücüne vurgu yapıldı.