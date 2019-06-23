AK Parti İl Başkanlığı'nda gözyaşları

İstanbul'da AK Parti adayı Binali Yıldırım hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

31 Mart seçimlerinde iki aday arasındaki fark yüzde 0.1 civarındaydı. Ancak bu seçimde 9 puana çıktı.

TEBRİK ETTİ

YSK'nın yayın yasağını kaldırdığı dakikalarda Binali Yıldırım, basın açıklaması yaparak rakibi Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

YILDIRIM TESELLİ ETTİ

Seçimi kaybeden Yıldırım, konuşmasını yaptıktan sonra binada bir partili tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Binali Yıldırım, seçim üzüntüsü yaşayan partiliyi sarılarak teselli etti.