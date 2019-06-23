taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

AK Parti İl Başkanlığı'nda gözyaşları

Seçimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan bir partiliyi Binali Yıldırım sarılarak teselli etti.

Haber Merkezi | 23.06.2019 - 21:28..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
AK Parti İl Başkanlığı'nda gözyaşları

İstanbul'da AK Parti adayı Binali Yıldırım hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

31 Mart seçimlerinde iki aday arasındaki fark yüzde 0.1 civarındaydı. Ancak bu seçimde  9 puana çıktı.

TEBRİK ETTİ

YSK'nın yayın yasağını kaldırdığı dakikalarda Binali Yıldırım, basın açıklaması yaparak rakibi Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

YILDIRIM TESELLİ ETTİ

Seçimi kaybeden Yıldırım, konuşmasını yaptıktan sonra binada bir partili tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Binali Yıldırım, seçim üzüntüsü yaşayan partiliyi sarılarak teselli etti.

AK Parti İl Başkanlığı'nda gözyaşları

AK Parti İl Başkanlığı'nda gözyaşları

AK Parti İl Başkanlığı'nda gözyaşları

AK Parti İl Başkanlığı'nda gözyaşları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin sonuçları

İBB Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin sonuçları

794
Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan hazırız pozu

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan hazırız pozu

279
Binali Yıldırım: Rakibimi tebrik ederim

Binali Yıldırım: Rakibimi tebrik ederim

723
Abdullah Gül oyunu kullandı

Abdullah Gül oyunu kullandı

312
AK Parti'nin elindeki seçim sonucu

AK Parti'nin elindeki seçim sonucu

161
İstanbullu seçmenin oy isyanı

İstanbullu seçmenin oy isyanı

216
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

240
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir