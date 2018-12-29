AK Parti İstanbul adayı açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısında İstanbul Büyükşehir ve ilçe adaylarını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında, yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul 31 Mart 2019 akşamı, kendisini sakinlerinin her yerde güldüğü bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek. AK Parti olarak tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla yola çıkacağız.

"İSTANBUL İÇİN EN BÜYÜK SİYASİ TEHDİT CHP'DİR"

İstanbul büyükşehir ve ilçe adaylarımız, AK Parti'nin her ferdi gibi hizmet siyasetiyle gece gündüz hemşehrilerimizin hizmetinde olacaktır. İstanbul güzel olduğu kadar, nazlı bir şehirdir. Asla ihmale gelmez. Mesela şehircilik ihmale gelmez. Mesela hizmette ihmale gelmez. Sokaları çöpten gelmez, Haliç'i kokudan geçilmez. Biz İstanbul'a hep layık olduğu şekilde muamele etme çabasında olduk. 1994'te aldığımızda karşımızda öyle sahipsiz bırakılmış bir şehir vardı ki, yüreğimiz cız etti. Bu süreçte gördük ki, İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse, en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa, İstanbul acı çekmiş, kıvranmıştır. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında, CHP'nin İstanbul'a hizmet sunabileceğine inanmadığı için o zihniyeti bu şehre yaklaştırmadı.





CHP zihniyetinin 1994'ün bir adım ötesine geçemediğini görüyoruz. Ne İstanbul umurlarında, ne Türkiye umurlarında, ne de dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki koltuk mücadelesi. CHP bunlardan ibaret bir partidir.

Her seçim döneminde kılıktan kılığa giriyorlar. Tek bir hedefleri var, AK Parti'nin önünü kesmek, şahsıma verebilecekleri her zararı vermek. Boşu boşuna uğraşıyorlar. Milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor.

Milletimiz CHP'yi tek parti dönemindeki zulmünden tanır, inancına, kültürüne olan husumetinden tanır, ülkesini yurtdışına şikayet edip bu şekilde rant peşinde olmasından tanır. Millete hakaret eden yöneticilerinden, milletvekillerinden tanır. Milletimiz bunları, 26 milyon 330 bin kişinin oyuyla seçilen cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle tehdit eden o bet sesinden tanır. CHP hangi kılığa girerse girsin milletimiz onu tanır ve hak ettiği yere yerleştirir. Çünkü bizim milletimizin hamuru adaletle yoğrulmuştur. Milletimiz bilir ki, ülkeyi veya İstanbul'u teslim etmek dikeni sulamaktır. Bu gerçekte karşısında en büyük sorumluluk AK Partililere düşüyor. Milletimizi dikeni sulamak zorunda bırakmamak için, AK Parti'ye gönül vermiş herkesle birlikte çok çalışmak zorundayız.

"100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMINDAN YÜZDE 97 GERÇEKLEŞME HEDEFİNİYAKALADIK"

Önce ahlakımızla, karakterimizle, duruşumuzla, değerlerimizle milletimizin gönüllerine girecek, ardından yapacağımız hizmetlerle onların oyunu alacağız. Her şeyden önce bir şeye çok dikkat edeceğiz, tevazu samimiyet ve gayrettir. Gönül belediyeciliği yapacağız, bunun başka bir yolu yoktur.

Kardeşlerim bugün burada bitirmek üzere olduğumuz yılın kapsamlı bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Öncelikle 2018'i bitirip, 2019'a girmeye hazırlandığımız bu günlerde, yeni yılın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasıyla cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiz ve 24 Haziran 2018 seçimleri ülkemiz için önemli bir milat olmuştur. 3 Ağustos'ta ilk 100 günlük icraat programını duyurduk. 13 Aralık'ta 43 milyar liralık bütçe maliyeti gördüğümüz, ilk 100 günlük icraat programından yüzde 97 gerçekleşme hedefini yakaladık. Yaklaşık 24 milyar liralık maliyeti olan ikinci 100 günlük program için ahdimizi milletimize verdik.

Bir taraftan bu reformları yürütürken, bir yandanda gelecek asra damga vuracağımız projeleri de oraya koyuyoruz. Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüleri ve Avrasya Tüneli'ni hizmete soktuk.

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