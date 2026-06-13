AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan Maltepe Sahili’nde su altı temizliği

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Çevre ve Şehircilik Politikaları Birimi tarafından düzenlenen program kapsamında Maltepe Sahili’nde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamanın ardından toplam 9 kişilik ekip, deniz altında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

"ÇEVREYİ KORUMAK, VİCDANİ VE TOPLUMSAL BİR SORUMLULUK"

Programda konuşan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Taha Berk Aslantürk, çevreyi korumanın siyasi bir mesele değil, vicdani ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

AK Gençlik olarak İstanbul’un dört bir yanında çevre farkındalığı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aslantürk, denizlerin korunmasının gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.

"ÇEVRE BİLİNCİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

Açıklamasında İstanbul’un denizlerinde yaşanan kirliliğe dikkat çeken Aslantürk, gerçekleştirilen su altı temizliğiyle toplumda çevre bilincinin güçlendirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Dalış sırasında deniz altında özel bir pankart açılırken, çıkarılan çeşitli atıklar vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla Maltepe sahil şeridinde sergilendi.

"DAHA TEMİZ BİR İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Aslantürk, daha temiz ve yaşanabilir bir İstanbul için çevre çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, desteklerinden dolayı AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce’ye teşekkür etti.