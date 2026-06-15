AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Üsküdar Belediyesi billboardlarına afiş astı

CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tarafından yönetilen Üsküdar ilçesinde, kentsel dönüşüm ve ulaşım altyapısına yönelik AK Parti icraatlarının yer aldığı afişler, belediyeye ait billboardlarda boy göstermeye başladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ULAŞIM YATIRIMLARI VURGUSU

Afişlerin birinde kentsel dönüşüm kapsamında 2019'dan bu yana İstanbul'da 994 bin konutun dönüştürüldüğü bilgisi yer alırken, 270 bin konutun da bu kapsamda dönüşümünün sürdüğü belirtildi.

1 milyon 260 bin konutun da dönüşüm kapsamına alındığı ve sırasını beklediği öğrenildi.

Bir diğer afişte ise İstanbul'da 2019'dan bu yana 85.2 kilometrelik kent içi raylı sistemin kurulduğu bilgisi paylaşılırken, 104.2 kilometrelik raylı sistemin de yapımının sürdüğüne yer verildi.

"Dün yaptık bugün de yapıyoruz" sloganının yer aldığı afişlerin CHP'li Üsküdar Belediyesi sorumluluk alanında bulunan billboardlara asılması ise dikkat çekti.