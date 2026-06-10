AK Parti İstanbul’dan 'İstanbul yönetilemiyor' çıkışı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in yaptığı paylaşımın ardından başlayan çalışmada, İstanbul’un temel sorunlarına dikkat çekildi.

İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaya ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda teşkilat mensubu destek verdi.

“BU ŞEHİRDE YAŞAMAK DAHA DA ZORLAŞIYOR”

İl Başkanı Abdullah Özdemir paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul yönetilemiyor. Her geçen gün bu şehirde yaşamak daha da zorlaşıyor. Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, sahip olduğu devasa bütçeye rağmen temel sorunlarına çözüm üretemeyen bir anlayışla karşı karşıya.”

İSTANBUL’UN SORUNLARI ÖN PLANA ÇIKARILDI

Çalışma kapsamında yapılan paylaşımlarda İstanbul’un ulaşım, trafik, metro arızaları, toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar, engelli vatandaşların erişilebilirlik sorunları, otopark yetersizliği, çevre ve yeşil alanların korunması, mezarlıkların bakım durumu, deprem ve kentsel dönüşüm başlıkları ön plana çıkarıldı.

ŞEHRİN BİTMEYEN ÇİLESİ 'TRAFİK'

Paylaşımlarda özellikle son dönemde sıkça yaşanan metro arızaları, yürüyen merdiven ve asansör sorunları, metrobüs ve İETT kaynaklı aksaklıklar ile İstanbul trafiğinin vatandaşların günlük yaşamına etkilerine dikkat çekildi.

Trafikte geçirilen sürenin ailelerden ve sosyal hayattan çalınan zaman olduğu vurgulanırken, şehirdeki ulaşım planlamasının yetersiz kaldığı ifade edildi.

"RİSKLİ YAPI STOKU YETERLİ HIZDA YENİLENMİYOR"

Deprem gerçeğinin İstanbul’un en önemli gündem maddesi olduğuna işaret edilen çalışmada, kentsel dönüşüm süreçlerinin yavaş ilerlediği ve riskli yapı stokunun yeterli hızda yenilenemediği yönündeki eleştiriler dile getirildi.

"KENTİN YEŞİL DOKUSU KORUNMALI"

Çevre ve şehircilik başlığında ise İstanbul’un yeşil dokusunun korunması, ağaçların ve doğal alanların geleceğe taşınması gerektiği vurgulanırken; mezarlıklardaki bakım ve temizlik eksikliklerinin de vatandaşlar tarafından yoğun şekilde gündeme getirildiği belirtildi.

HER SALI SOSYAL MEDYA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından her salı günü, teşkilat mensuplarının geniş katılımıyla sosyal medya çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında İstanbul’un güncel sorunları kamuoyunun gündemine taşınırken, vatandaşların beklentileri doğrultusunda çözüm önerileri ve hizmet odaklı yaklaşımlar da paylaşılıyor.

"İSTANBUL DAHA FAZLA HİZMETE İHTİYAÇ DUYUYOR"

Bu haftaki çalışmada da ulaşım, trafik, deprem, kentsel dönüşüm, çevre ve yaşam kalitesi gibi başlıklarda İstanbulluların yaşadığı sorunlara dikkat çekilirken, ortak mesaj olarak “İstanbul’un daha fazla polemik değil, daha fazla hizmete ihtiyaç duyduğu” vurgulandı.

Çalışmada öne çıkan ortak vurgu ise, İstanbul’un sorunlarının ertelenmeden ele alınması ve şehrin yeniden hizmet ve eser odaklı bir yönetim anlayışıyla buluşturulması gerektiği oldu.