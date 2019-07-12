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AK Parti milletvekilleri korumalardan şikayetçi

Milletvekilleri ile yapılan istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki korumaların ortaya çıkardığı sorunlar gündeme geldi.

Haber Merkezi | 12.07.2019 - 09:51..
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AK Parti milletvekilleri korumalardan şikayetçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin ardından AK Parti milletvekilleriyle partisinin genel merkezinde istişare toplantıları yapmaya başladı.

Seçim sonuçlarının ve gündemdeki konuların masaya yatırıldığı toplantılarda Erdoğan'ın çevresindeki korumalar gündeme geldi.

AK Partili milletvekilleri, Erdoğan'a ulaşamadıklarından dert yandı.

"BARİYER ÇEKİYORLAR, OTOBÜSE ALMIYORLAR"

Bir milletvekilinin, "İl gezilerinde ilin milletvekili olarak sizin yanınıza yaklaşamıyoruz. Ya bariyer çekiyorlar ya da otobüse almıyorlar. Korumalarınıza soruyoruz: Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatı diyorlar" demesi üzerine Erdoğan, "Kesinlikle benim böyle bir talimatım yok" yanıtını verdi.

AK Parti milletvekilleri korumalardan şikayetçi

"BENZER BİR DURUMLA KARŞILAŞIRSANIZ..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer sorunların karşısında ne yapacaklarını soran milletvekillerine, "Milletvekili bana yaklaşamayacaksa kim yaklaşacak? Asla böyle bir şey yok. Ben kimseye talimat falan vermedim. Buna benzer bir durumla karşılaşırsanız, gerekirse Süleyman Bey’i (Soylu) arayın, hatta direkt beni arayın. Anında gerekeni yaparım" yanıtını verdi.

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