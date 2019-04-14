AK Parti seçimlerin yenilenmesi için başvuruyu hazırladı

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaşanan süreç devam ediyor. Bir yandan Maltepe'de oyların sayımı devam ederken; partiler de açıklama yapıyor.

CHP, yarın Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesini bekliyor; AK Parti ise İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için olağanüstü itiraz başvurusu için hazırlıkları tamamladığını açıkladı.

"YSK'YA TESLİM EDECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz' demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz inşallah." ifadelerine yer verdi.