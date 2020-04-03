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AK Parti Sözcüsü: Vatandaşımızın hayatı kıymetli

MYK sonrası konuşan Ömer Çelik, "Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir." dedi.

AA |
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AK Parti Sözcüsü: Vatandaşımızın hayatı kıymetli

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi. O toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik, kamera karşısına geçti.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Çelik, dünyayı derinden sarsan koronavirüse karşı alınan tedbirlerle, Türkiye'nin güçlü bir şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Çelik, "Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir. Böylesine büyük bir afetle mücadele ederken vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur." dedi.

"TÜM SÜREÇ ŞEFFAF"

Siyasi partilerin bazı temsilcilerinin spekülasyon yaymaya çalıştığını savunan Çelik, "Tüm süreç şeffaflıkla, hesap verilebilirlikle sürdürülüyor. Yıkım siyasetinin zamanı değil. Önemli olan vatandaşımızın hayatının korunmasıdır." şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü: Vatandaşımızın hayatı kıymetli

"İSTİSMARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Fırsatçılara karşı her türlü tedbirin alındığını vurgulayan AK Parti Sözcüsü, "Bu sürede fırsatçılık yapanlar söz konusu oldu, bunlara karşı katı tedbirler alındı. Fırsatçılık yapanlara karşı katı tedbirler alındı. İstismara müsaade etmemiz söz konusu değildir." diye konuştu.

"HER BİR VATANDAŞA SAHİP ÇIKACAK GÜCÜ SAHİBİZ"

65 yaş ve üzerine yönelik konulan sokağa çıkma yasağına da değinen Çelik, "Tüm tedbirlerin yaşlılarımızın hayatını korumak için zorunlu olduğunu ifade etmek isteriz. Milletimizin verdiği destekle devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce sahiptir. Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışması, devlet hayatında bir zaaf olduğu anlamına gelmez." dedi.

AK Parti Sözcüsü: Vatandaşımızın hayatı kıymetli

"VATANDAŞTAN ESİRGEYİP YURT DIŞINA GÖNDERMİYORUZ"

İtalya ve İspanya'ya yapılan yardımları da gündemine alan Çelik, "Vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şeyi vatandaştan esirgeyip yurt dışına göndermiyoruz. Hayat karşısında insanlara güç ve kuvvet veren bir yaklaşım içinde olunması gerekiyor. Tedbir almayı travmatik bir duruma çevirmemek gerekir." şeklinde konuştu.

"HAMASET DENİLMESİ AYIP"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik açıklamalarını da değerlendiren Çelik, "Buna hamaset denilmesi ayıp. Bugünlerde siyasi hastalık üretmek yaklaşımında olmamak gerekir." dedi.

AK Parti Sözcüsü: Vatandaşımızın hayatı kıymetli


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