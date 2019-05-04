AK Parti ve CHP'den art arda İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akırköy'de MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası Açılış Töreni'nde İstanbul seçimlerini değerlendirdi.

"HEP SUSTUM"

"İstanbul'da oyun var, yolsuzluklar var. Vatandaşım bana şunu söylüyor; Başkanım, bu seçim yenilenmeli" diyen Erdoğan açıklamasının devamında, "Bugüne kadar konuşmadım, hep sustum. Artık yetti. Burada bir şaibe var, bu açık ortada. Yolsuzluk var. Gidelim millete milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz onu kabulleniriz. Ortada bir şaibe, yolsuzluk var. Bunun ortadan kaldırılması hem YSK'yı aklayacaktır hem de milletin gönlü ferah hale gelecektir. İstanbullu zaten 39 ilçenin 25 tanesini bize vermiş." dedi.

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"İMAMOĞLU BAŞKAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını yaptığı sırada CHP de İstanbul seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP kanadı ise YSK'nın seçim incelemesinin bittiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Baştan beri dediklerimizin hepsi doğru çıktı. AK Parti İstanbul'da 46.426 kişinin usulsüz oy kullandığını iddia ediyordu. Bunlar içerisinden sadece 766 kişi incelemeye uygun görüldü. Bunların hepsi düşülse bile fark 13 bin civarı yani İmamoğlu Başkan..." ifadelerini kullandı.