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AK Parti ve CHP'nin EYT'lilere çağrısı

31 Mart'ta sandıkları boykot eden çok sayıda EYT'linin oylarını almak için partilerden açıklamalar geliyor. Ancak seçim sonrası sorunun çözülüp çözülmeyeceği belirsiz.

AA & Ensonhaber | 22.05.2019 - 07:18..
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AK Parti ve CHP'nin EYT'lilere çağrısı

Yerel seçim sürecinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) yaptığı protesto gösterileri ses getirdi. Çözüm olmadığı sürece AK Parti'ye oy vermeyeceğini söylerek tepkisini dile getirenler oldu.

İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerin CHP'ye geçmesinde EYT'lilerin payı olduğu bazı anket şirketleri tarafından öne sürülüyor.

Seçim sandıklarından çıkan oylarda bazı pusulaların üzerine EYT yazıldığı da görüldü.

Bu kapsamda partiler EYT'lileri ikna etmek için bazı açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti ve CHP'nin EYT'lilere çağrısı

CHP'NİN ÇAĞRISI

CHP'li milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, düzenlenen iftar yemeğinde EYT'lilere 23 Haziran çağrısında bulundu.

Çakırözer ve Süllü EYT’lilere 23 Haziran seçimlerinde oy pusulalarına EYT yazmamaları çağrısında bulundu, “Sizlerden rica ediyoruz İstanbul’daki tüm EYT’li dostlara bu akşamdan başlayarak gerekirse her gün, her akşam ama özellikle de 22 Haziran akşamı söyleyin lütfen oy pusulasına EYT yazmayın. Artık çok basit bir oy var. Meclis’te EYT’ye evet diyenler ile hayır diyenler. Bu zor bir tercih değil, belki öncesinde çok tercih vardı ama artık sadece iki tercih var. EYT’yi hayır diyenler, EYT’ye evet diyenler, sizin kutsal mücadelenize ses olmak isteyenler, biz yanınızdayız diyenler."

AK Parti ve CHP'nin EYT'lilere çağrısı

Geçtiğimiz günlerde vatandaşlarla sohbet eden AK Parti adayı Binali Yıldırım da, EYT'nin kendisinin gündeminde olduğunu söylemişti.

"ARKASINDA OLDUĞUM İŞİ BIRAKMAM"

Yıldırım, "Ben hayatım boyunca arkasında olduğum işi bırakmam" dedi.

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