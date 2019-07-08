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AK Parti'de yurt dışına çıkış harcı çelişkisi

Dönemin bakanı Hayati Yazıcı, yurt dışı harcının kaldırılması için çalışma yapıldığını söylemişti.

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 15:05..
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AK Parti'de yurt dışına çıkış harcı çelişkisi

AK Parti tarafından hazırlanan torba yasada, yurt dışı harcının 15 liradan 50 liraya çıkarılması teklif edildi.

Yasanın Meclis'ten geçmesi durumunda, yurt dışına çıkacak vatandaşlar 50 liralık bedeli ödemek zorunda kalacak.

Bu teklif, akıllara Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yaptığı dönemde Hayati Yazıcı'nın açıklamasını getirdi.

"HARCIN KALDIRILMASI İÇİN FORMÜL.."

Yazıcı, o günlerde "2007'den beri her yurt dışına çıkandan harç olarak 15 TL alınıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bu konuda görüşmeler yapacağım. Harcın kaldırılması için bir formül bulacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Aradan geçen yıllarda şartlar değişti ve AK Parti harcı kaldırmak yerine zam yaptı.

AK Parti'de yurt dışına çıkış harcı çelişkisi

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