AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sahra hastanesi yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP Lideri, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı.

BELEDİYE BAŞKANININ YAPTIĞINI CUMHURBAŞKANLIĞI YAPAMIYOR

Bir belediye başkanının yaptığını Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Faturayı garip, gureba ödüyor. Laf söylemeyeyim, eleştirmeyeyim diyorum öyle bir noktaya geliyor ki tahammül edemiyorum. Liyakat, istişare denen bir şey var. Çağırırsın bu işin uzmanlarını 'Beyler ne diyorsunuz' dersiniz." ifadelerini kullandı.

İŞTE O SAHRA HASTANESİ

Bu sözlerin ardından yapılan sahra hastanesinin görüntüleri paylaşıldı.

AK PARTİ'DEN YANIT: HASTANE DENİLEN YER...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den jet bir yanıt geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüntüleri paylaşarak "CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu “Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın bunu yapamadığını” iddia ediyor. Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer." ifadelerini kullandı.

Açıklamalar art arda gelirken Adana'ya yapılan şehir hastanesinin fotoğrafları da paylaşıma girdi.

ADANA ŞEHİR HASTANESİNDEN FOTOĞRAFLAR