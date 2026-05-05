AK Parti'den yeni paylaşım: Daima milletle

AK Parti'nin sosyal medya platformu X'teki resmi hesabı üzerinden "Çeyrek asırlık gönül bağımızla dün de buradaydık, bugün de buradayız; Daima milletle, daima millet için sahadayız." başlığıyla bir video paylaşıldı.

Bir dakika uzunluğundaki videoda birçok parti yetkilisinin yer aldığı görüntülerde vatandaşlarla iç içe olan anlar öne çıktı.

"TEŞKİLATLANMAYI İCAT EDEN PARTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntü ve sesiyle verilen sahnede, kurumsal teşkilatlanmanın AK Parti'deki başarısına vurgu yapılırken Erdoğan'ın "AK Parti, kurumsal teşkilatlanmayı Türkiye'de adeta icat eden bir partidir. Bizim siyasetteki en büyük güç ve güven kaynağımız teşkilatlarımızdır." sözlerine yer verildi.

Videoyu seslendiren dış ses ise şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizle omuz omuza başladığmız bu kutlu yürüyüşte, ilk günkü heyecanımızı hiç kaybetmedik.



Edirne'den Kars'a uzanan bu memleket sevdasında, yurdun dört bir yanında çalınan her kapının ardındayız.



Cumhurbaşkanı Erdoğan:



Bizim için saha, milletimizle kurduğumuz çeyrek asırlık gönül bağının ta kendisi.



Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız.



Milletimizle aramızdaki mesafe, sadece bir omuz boyu.



Daima milletle!”

FARUK ACAR'DAN `YARIN DA BURADA OLACAĞIZ" PAYLAŞIMI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, AK Parti tarafından paylaşılan videoyu ve “Bizim siyasetteki en büyük güç ve güven kaynağımız teşkilatlarımızdır.” paylaşımını alıntılayarak, "AK Parti olarak vatandaşlarımızla omuz omuza başladığımız bu yürüyüşte, dün de buradaydık, bugün de buradayız. Milletimizden aldığımız güçle yarın da burada olacağız." ifadelerine yer verdiği bir gönderi yayımladı.