AK Partili Adem Yıldırım: Köpeklerin toplanmasında yetersiz kalındı

Başıboş sokak köpeği sorunu sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Van'da 5 yaşındaki Hamza, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Bir başka olay ise Hatay'da yaşandı.

Hatay'da iki kız kardeş başıboş sokak köpeklerinin saldırısından son anda kurtuldu.

Vatandaşların canını riske atan bu durum karşısında belediyelerin köpekleri toplaması ve güvenli barınaklara alması gerekiyor.

Ancak sorumluluklarını yerine getirmeyen belediyeler yüzünden de her seferinde canımız yanıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2 Ağustos 2024'te yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğin yansımaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"910 İNSANIMIZ MAĞDUR OLDU"

Kanun'da yapılan değişiklikle sahipsiz sokak hayvanlarının neden olduğu sorunlara ilişkin olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Yıldırım, "Buna rağmen, yasanın çıktığı günden bugüne, Türkiye'de 719 olayda 910 insanımız mağdur olmuştur.

715 vatandaşımız köpek saldırılarından yaralanmış, 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. En son Van'daki 2 çocuğumuza köpek saldırısına maalesef şahit olduk.

"KÖPEKLER TOPLANMIYOR"

2 Ağustos'tan itibaren köpeklere çarpma şeklinde gerçekleşen 1944 trafik kazasında 2 bin 795 vatandaşımız yaralanmış, 34 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir.

Bu olaylara baktığımız zaman henüz yasanın belediyelerimiz tarafından da tam anlamıyla uygulanamadığını, sokaktaki köpeklerin toplanamadığını maalesef görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE YOL ALAMADIK"

Büyükşehir olmayan illerde köpeklerin hızlı bir şekilde toplandığı yönünde bilgiler aldıklarını anlatan Yıldırım, "Ancak büyükşehirdeki köpeklerin toplanması noktasında halen tam anlamıyla bir yolu katetmiş değiliz. Köpek barınakları yapılıyor, bunlar iyi gelişme ama henüz yeterli değil." diye konuştu.

"ARKA PLANDA LOBİCİLİK FAALİYETİ VAR"

AK Parti'li Yıldırım, son dönemde sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan bazı mağdurların fotoğraflarını göstererek, şöyle devam etti:

"Biz bunları dile getirirken birileri çıkıyor farklı bir lobinin herhalde temsilcisi gibi davranıyor. Sanki bizim çocuklarımıza sahip çıkmamız, çocuklarımızın haklarını savunuyor olmamız nedense bu arkadaşlarımızı rahatsız ediyor.

Bu arkadaşlar kimdir diye baktığımız zaman, niye rahatsız oluyor diye baktığımız zaman altında başka gerekçeler olduğunu görüyoruz.

Mesela bu şekilde faaliyet gösteren, bu tür haberleri öne çıkaran bir sektör oluşmuş. Arka planlarında da bir lobicilik faaliyeti var. 'Köpek seviciliği' lobisi veya başka bir lobi üzerinden kendilerine aslında ticari kazanç da sağlıyorlar."