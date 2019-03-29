AK Partili genci aşağılayan İP'li kendini savundu

İP Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Mine Koraş adlı bir kadının çekip paylaştığı görüntü, tepkilere neden oldu.

Görüntülerde İP'li kadın, AK Parti broşürleri dağıtan gence aşağılayan, hor gören ifadeler kullanıyor.

"UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLSA DAHA İYİ"

Olayın medyada haberleşmesinin ardından aynı çirkin tavrı göstermeye devam eden kadın, "Bu çocuk uyuşturucu bağımlısı olsa bu zihniyetin eline düşmesinden çok daha iyi." ifadesini kullandı.

"KAYA ATMAYI TERCİH ETTİM"

Mine Koraş, "Taşı attığın yerden ses geliyorsa doğru yere atmışsın demektir ama ben boyunca kaya atmayı tercih ettim." dedi.

AK Parti afişleri dağıtan genci aşağılayan İP'li kadın ViDEO