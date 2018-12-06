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AK Partili Kaya'dan HDP'li vekillere PKK ayarı

PKK'nın Kürtleri savunmadığını kadın, erkek, çocuk demeden katlettiğini anlatan AK Partili Kaya, kürsüden HDP'lilere seslendi.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 09:02..
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AK Parti milletveki Mahmut Atilla Kaya, terör örgütü PKK'ya ve onu savunan HDP'ye ayar verdi.

Kaya, kürsüde HDP'li vekillere ithafen şunları söyledi: "PKK için kendisi gibi düşünmeyen Kürt yok. PKK'nın aslında Kürt diye bir derdi de yok. PKK'nın ortaya koyduğu şu; Eğer siz PKK'nın istediği gibi düşünmezsiniz Tahir Elçi gibi katlederim sizi.

ŞEHİT KADIN ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN TEK KELİME ETTİNİZ Mİ?

PKK için Kürt yoktur, Türk yoktur, PKK için kadın, yaşlı, erkek, çocuk, bebek yoktur. Varsa yoksa kan vardır. Siz şimdi kadın hakları savunucusu olarak biliyoruz değil mi kadın hakları konusunda özellikle sözleriniz var. Orada kürt çocuklarını eğitmek için giden ve şehit olan kadın öğretmenlerimiz için bir kelime ettiniz mi?"

Mahmut Atilla Kaya'dan HDP'lilere sert çıkış VİDEO

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