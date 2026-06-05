AK Partili meclis üyesinin 'Kemalizm' paylaşımı istifa getirdi

Samsun'un Terme ilçesinin AK Partili belediye meclis üyesi Rümeysa Eker, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla tartışma konusu oldu.

Eker, yaptığı paylaşımda Kemalistlerle ilgili sert ifadeler kullandı.

"SEX SHOP İŞLETENLER KEMALİSTTİR, SOLU DESTEKLER"

Eker, paylaşımında şunları yazdı:

"Çok enteresandır; bu ülkede tefeciler Kemalisttir, solu destekler; bu ülkede banka patronları Kemalisttir, solu destekler; bu ülkede sex shop işletenler Kemalisttir, solu destekler.

Bu ülkede sanatçıların (sözde) geneli Kemalisttir, solu destekler; bu ülkede bar, pavyon, alkollü restoran, ocakbaşı vb. işletenler Kemalisttir, solu destekler. Bu ülkede tüm aykırı tipler Kemalisttir, solu destekler; bu ülkede 'elletirim, belletirim' diyenler Kemalisttir, solu destekler; bu ülkede LGBT adı altında her türlü ibnelik yapanlar Kemalisttir, solu destekler.

Bu ülkede dizi filmlerle toplumu türlü ahlaksızlıklarla manipüle edenler Kemalisttir, solu destekler; bu ülkede kadını özgürlük naraları altında türlü pespaye pazarlarda reklam vb. altında pazara çıkaranlar Kemalisttir, solu destekler. Bu ülkede p....kler Kemalisttir, solu destekler; bu ülkede uyuşturucu tacirleri Kemalisttir, solu destekler; bu ülkede yapılan her güzel işe takoz olanlar Kemalisttir, solu destekler. Bu ülkede sadece İslam'a düşman, diğer bütün inanışlara saygı duyanlar Kemalisttir, solu destekler.

Bu ülkede 100 yıl boyunca partisine ya hain ya da hırsız lider seçenler ve zıp zıp zıplayarak ülkenin kurtulacağını zannedenler Kemalisttir, solu destekler. Bu ülkede seçimle gelemeyeceğini bilen ve her defasında İngiltere'ye ve Amerikalı abilerine koşanlar Kemalisttir ve solu destekler.

Bu ülkede 'M. Kemal olmasaydı Yorgo olurdunuz' diyenler ve en çok Yorgo'ya benzeyen, benzemek için kırk takla atanlar Kemalisttir ve solu destekler. Bu ülkede zanaatın sadece heykelden ibaret olduğunu ve onu da yabancılara yaptırıp sanat diye satanlar Kemalisttir, solu destekler.

Bu ülkede milletvekili olabilmek için karısını parti liderinin yatağına yollayan ve bu konu ayyuka çıkınca da onları cansiperane savunanlar Kemalisttir ve solu destekler; bu ülkede tescilli hırsız için miting düzenleyen ve onu kurtarıcı olarak görenler Kemalisttir ve solu destekler."

"ŞAHSİ ÇIKARLARINA GÖRE YORUMLADILAR"

Terme Belediye Meclisi'nin dün yapılan toplantısında CHP'li belediye meclis üyelerinin tepki göstermesi üzerine konu gündeme geldi.

Eker, belediye meclisi toplantısında söz alarak kendisini şöyle savundu:

"Onlar kendi anlamak istediği gibi yorumladı. O umumi bir çıkarım. Doğru da. Bunu biliyorum yani. Bu sağcı solcu diyerek... Hani ben solculardan da çok güzel düşünceli, her konuda hak yemeyen tipler ben de tanıdım.

Yani ama onlar biraz şahsi çıkarlarına göre bence yorumladı. Burada biraz da bence gündem oluşturmak için. Yoksa onların anladığı gibi bir şey olamaz yani. Ve zaman kimin haklı olduğunu elbette, eninde sonunda ortaya çıkacaktır."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Belediye meclisi toplantısında CHP'li üyeler Eker'e tepki göstererek belediye meclisi toplantısını terk etti.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Eker hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İSTİFA ETTİ

Eker'in tepkiler üzerine hem belediye meclis üyeliğinden hem de AK Parti üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.