AK Partili üye anlattı: CHP'li Edirne Belediyesi'nde 'halk ekmek' üzerinden yolsuzluk

CHP'li belediyelerde yaşanan skandallar bitmek bilmiyor.

Birçok belediyede yaşanan yolsuzluk ve rüşvet vakaları birer birer gün yüzüne çıkarken bu kapsamda bazı gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleştiriliyor.

Yaşanan son skandalda ise adresler Edirne'yi gösterdi.

Belediye Meclisi toplantısında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Celal Demir, 'halk ekmek' uygulaması kapsamında yapılan alım sürecindeki yolsuzluğu bütün detaylarıyla anlattı.

"FIRINDAN 7 LİRAYA ALIP 3 LİRA KARLA BELEDİYEYE SATIYORLAR"

Celal Demir, belediyenin ekmeği fırınlardan 7 liraya alıp belediyeye 3 lira karla satan bir şirket aracılığıyla temin ettiğini söyledi.

Bu durumda fırından 7 liraya çıkan ekmeğin 12 liraya vatandaşların önüne geldiğini belirten Demir, aracı şirketin sahibinin de CHP üyesi olduğunu ifade etti.

"EDİRNE HALKININ PARASI BU ŞİRKETE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR"

Rakamların büyüklüğüne dikkat çeken Demir, "Günde ortalama 30 bin lira, ayda ortalama 1 milyon lira ve yılda 11 milyona yakın bir para.

Edirne halkının parası bu şirkete peşkeş çekiliyor" ifadelerini kullandı.

"ALLAH EDİRNE'NİN YARDIMCISI OLSUN"

Sosyal belediyecilikte birine komisyon vermenin doğru olmadığını vurgulayan üye, "Bu sizin bilginiz dışında olduysa Allah yardımcınız olsun.

Eğer bilerek yapıyorsanız Allah Edirne'nin yardımcısı olsun." diye konuştu.