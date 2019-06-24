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AK Partililer İl Binası önünde gözyaşı döktü

Ekrem İmamoğlu 2,5 ay arayla bir kez daha seçimi kazandı. O esnada AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde partililerin üzüntüsü ve tepkisi vardı.

AA & Ensonhaber | 24.06.2019 - 12:39..
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AK Partililer İl Binası önünde gözyaşı döktü

31 Mart'taki seçimlerde İBB Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, usulsüzlük iddialarının ardından tekrar girdiği seçimde büyük bir fark atarak seçimi kazandı.

"OYLAR ÇALINDI" DENİLDİ FARK 60 KATINA ÇIKTI

Bir önceki seçimden sonra CHP için "oylar çalındı, usulsüzlük yapıldı" iddiaları altında AK Parti seçimin iptalini ve tekrar yapılmasını istedi. İmamoğlu ise 17 günlük İBB Başkanlığı görevinin ardından koltuğunu bırakmak zorunda kaldı.

Ancak tekrar yapılan seçimde Ekrem İmamoğlu farkı 60 katına çıkardı 800 bin oy fark attı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 23 Haziran seçim sonuçları VİDEO

AK PARTİLİLER ÜZGÜN, KIZGIN

Dün akşam sonuçların belli olmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde çekim yapan BBC Türkçe'nin kamerasına AK Partililerin üzüntüsü yansıdı. Kimi partililer kaldırımda düşünceli bir şekilde otururken; kimileri ise seçimin neden kaybedildiğini tartıştı. Bazı partililerin ise göz yaşı döktüğü görüldü.

AK Partililer İl Binası önünde gözyaşı döktü

AK Partililer İl Binası önünde gözyaşı döktü

AK Partililer İl Binası önünde gözyaşı döktü

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