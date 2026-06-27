AK Parti'nin 25'inci yıl şarkısı ilk kez dinletildi
AK Parti'nin Sakarya'daki 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda partinin 25'inci yılına özel hazırlanan 'Efsane Büyük Başkan' adlı şarkı ilk kez partililerle buluşturuldu.
AK Parti'nin 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı.
Kampa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli mesajlar verdi.
'Çeyrek Asırlık Destan AK Parti' temasıyla düzenlenen kamp programında, partinin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan özel etkinlikler de yer alıyor.
25'İNCİ YILA ÖZEL ŞARKI
Bu kapsamdaki çalışmalardan biri de yeni şarkı oldu.
Ceyhun Çelik'in seslendirdiği 'Efsane Büyük Başkan' adlı eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasından önce, ilk kez dinletildi.
ERDOĞAN'IN SİYASİ YOLCULUĞUNA VURGU
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan şarkının sözlerinde, AK Parti’nin Erdoğan liderliğinde geçen siyasi yolculuğa vurgu yapılıyor.
ŞARKININ SÖZLERİ
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle:
“Ayinesi iş, ömür vakfetmiş canla başla
Ak bir geçmiş hep hizmet etmiş çeyrek asra Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette Partisi her zaman milletinin emrinde
Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti
Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan
Efsane büyük başkan Recep Tayyip ErdoğanDünya yanarken, kabus yaşarken biz güvendeydik
Masada güçlü, sahada güçlü biz her yerdeydik
Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette
Partisi her zaman milletinin emrinde
Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti
Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan
Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan”
Ayrıca şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.