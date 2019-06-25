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AK Parti'nin reklam kampanyası işe yaramadı

Seçim sürecinde Twitter'a, Facebook'a Google'a, YouTube'a, kin ve nefret kusan Ekşi Sözlük'e reklam verip trolleri besleyen AK Parti, bu hezimeti kendi elleriyle hazırladı.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 09:29..
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AK Parti'nin reklam kampanyası işe yaramadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri geride kaldı.

İstanbul, Ekrem İmamoğlu ile yeni bir sayfa açtı.

AK Parti'de 25 yıl sonra İstanbul'un kaybedilmesi nedeniyle hüzün hakim.

Bu seçim hezimetinde AK Parti'nin yanlış politikaları oldukça etkili oldu.

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Öyle ki; siyasilerin dilinde Amerikalılara karşı sert söylemler varken reklam kampanyasından büyük bir kısım Amerikan firmalarına ayrıldı. Twitter'a, Facebook'a, YouTube'a reklam pastasından büyük pay verildi.

Sadece bu değil.

Müslümanlara hakaretlerin yağdırıldığı Ekşi Sözlük de AK Parti'nin reklam pastasından büyük bir dilime sahip oldu.

Tabanda rahatsızlığa neden olan bu yanlış politika, sandığa da yansıdı.

800 BİN FARK MAHİR ÜNAL'IN ESERİ

Binali Yıldırım yaklaşık 250 bin oy kaybı yaşarken rakibi Ekrem İmamoğlu oyunu artırarak rakibine 800 bin oy fark attı.

Bu sürecin mimarı ise AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'dan başkası değil.

Mahir Ünal'ın yanlış politikalarının AK Parti'nin yaşadığı seçim hüsranında payı oldukça büyük.

AK Parti'nin reklam kampanyası işe yaramadı

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