AK Parti'nin yeni yasa hazırlığı: Şehit yakını aylıklarında artış gündeme

TBMM'de yeni gündem...

AK Parti cephesi, şehit aileleri ve gazilere müjdeli bir haber vermek için önemli bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Meclis Başkanlığı'na, bu hafta içinde yeni bir yasa teklifi sunulması gündemde.

ŞEHİT YAKINI AYLIKLARINDA ARTIŞ

Hazırlanan tasarıya göre hem gazi hem şehit yakını aylıklarının artırılması hedefleniyor.

Ayrıca yaşını dolduran şehit çocuklarının sosyal haklarının korunması ve mevcut kimliklerinin "onursal şehit çocuğu" kimliğine dönüştürülmesinin de teklifin içinde yer aldığı belirtiliyor.

NET RAKAM HENÜZ BİLİNMİYOR

2026 yılı itibariyle şehit yakınlarına 11 bin 858 lira aylık maaş ödenirken bu rakama hatrı sayılır bir zam yapılması bekleniyor.

Ancak şuan için henüz net bir rakamın mevcut olmadığı aktarılırken bazı kaynaklar, şehit yakını aylığının iki asgari ücret seviyesine çıkarılmasının değerlendirildiğini yazıyor.

25 YAŞINI DOLDURAN ÇOCUKLARIN BAZI HAKLARI KORUNACAK

Öte yandan yasa hazırlığına, Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen talepler üzerine başlandığı öğrenildi.

25 yaşını dolduran şehit çocuklarının sona eren sosyal haklarının önemli bölümünün korunmasının beklendiği de gelen bilgiler arasında.

Şehit çocukları, mevcut durumda 25 yaşına geldiklerinde ücretsiz ulaşım, seyahat hakkı ve bazı vergi indirimleri gibi haklarını artık kullanamıyor.

'ONURSAL ŞEHİT ÇOCUĞU' STATÜSÜ

Mevcut düzenleme ile beraber 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının mevcut "şehit çocuğu" kimlikleri, "onursal şehit çocuğu" kimliğine dönüştürülebilir.

Düzenleme ile beraber ayrıca "onursal şehit çocuğu" statüsü için bir kimlik kartı verilmesi de olağan adımlar arasında yer alıyor.