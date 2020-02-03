Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya destekli Esad rejim güçlerinin, Türk askerlerie karşı gerçekleştirdiği saldırı ve ardından yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

RUSYA'YA BİLGİ VERİLDİ

Rusya'nın Türkiye tarafından haber verilmediği açıklamalarına karşın Akar, Dün saat 16.13 ve teyit amaçlı saat 22.27'de ilgili personelin Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdiğini açıkladı. Akar, "Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır." ifadelerini kullandı.

54 HEDEF VURULDU

Bakan Akar, saldırının ardından Rejim hedeflerinin vurulduğunu söyleyerek "54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir. Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmektedir." dedi.