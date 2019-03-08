Akar: Suriye'de rejimle temasımız söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKAR KADINLAR GÜNÜNÜ DE KUTLADI

Bakan Akar'a ise programda Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Binbaşı İlke Doğruoğlu, Binbaşı Rengin Gizem Mukanbay ile sivil memur Buket Kalender eşlik etti. Binbaşı Aktop, tüm arkadaşları adına başta anneler olmak üzere tüm fedakar kadınların kadınlar gününü kutladı.

Akar'ın konuşmasından satır başları;

ÖNEMLİ BİR ADIM

(İdlib'de Rusya ile ortak devriye) Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz.

BUGÜN TEHDİTLER KALKTI

Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor.

SURİYE'DEKİ REJİMLE TEMASIMIZ YOK

Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Görüşmemiz tamamen Ruslarla ve gerektiği zamanlarda İran'la.

GÖÇ AMERİKA'YA KADAR ULAŞABİLİR

Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz.

TSK DEVRİYESİ BAŞLAYACAK

Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak.

YPG'NİN SÜREKLİ KALMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonucu bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle 314 bin 590 kişi evlerine dönmüş durumda. YPG'nin ve rejimin buradaki insanlara zulmettiği BM raporlarına girmiştir. YPG'nin sürekli kalmasına müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Biz bu süreci barışçıl bir şekilde götürülmesi taraftarıyız ama Türkiye'ye bu kadar yakın bir bölgede terörist yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz.

BİZ TERÖRİSTLERE KARŞIYIZ

Biz başından beri şunu söylüyoruz. Biz teröristlere karşıyız. Biz hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimiz başta olmak üzere hiçbir etnik grupla sorunumuzun olması mümkün değil. YPG'nin içinde bildiğiniz gibi çok değişik unsurlar var. Bizim yegane hedefimiz terörle mücadele, teröristle mücadele. Onun dışında bizim Arapları, Kürtleri hedef almak gibi bir amacımız söz konusu değil.

TÜRK HÜKÜMETİ DEAŞ'LA GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE VERDİ

DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden, en radikallerini etkisiz hale getiren tek devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇOK ÇALIŞTIK

(Yeni askerlik sistemi) Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim.

Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde ülkesinin, milletinin güvenliği için yapılması gerekeni yapacak.

BİZİM DERDİMİZ ÜLKEMİZİN MİLLETİMİZİN HALKIMIZIN GÜVENLİĞİ

Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın politik bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim derdimiz kendi ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliği.

Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek.

Yükümlü kaynağımız var. 700 bin gencemiz her sene askerlik yaşına geliyor. Bunlar bedelli, yedek astsubaylık, yedek subaylık, döviz askerlik sürekli olacak. Bunların kurallarını belirledik. Bu sistem böyle devam edecek. Lise mezunu 1 ay temel askerlik yapacak, ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen varsa kura çekilecek. Belirlenenlerin hepsi 1 ay eğitim yapacak. 1 ay sonunda bedelliye ayrılacaklar. 1 ay sonra diğer lise mezunu ve altı 5 ay kıtalarda görev yapacak. 6 ay bittikten sonra kalmak ister misiniz diye soracağız. İstekli olanlar 6 aylık maaşlı sözleşme yapılacak. Bu süre yine komutanları değerlendirmeleri sonucunda o sözleşmeli er uzman erbaş olabilecek. Yedek astsubaylığa ise meslek yüksekokulu mezunlarına açık olacak.

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