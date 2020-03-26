Fabrikalarda maske üretimi arttı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı dikimevleri ile MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü, çalışmalarına hız kazandırdı.

Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarılırken çalışmaların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra, halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

Kauçuk temelli, viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiği MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü'nde, tek kullanımlık maskelerin üretimine yönelik çalışmalar artırıldı.

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N95 MASKELERİN ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fabrika Müdürü Turgay Topaloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin maske ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Maske üretim kapasitelerini iki kat artırdıklarını belirten Topaloğlu, "Cerrahi maske dediğimiz, bez maske üretimine yönelik yeni bir tezgahı daha kuruyoruz. Böylelikle günlük üretim kapasitemizi 100-150 bine çıkaracağız. Ayrıca, aylık 15 bin civarında panaromik ve KBRN maskeleri üretiyoruz. Piyasadaki altyapıyı da kullanmak suretiyle tüm bu üretim oranlarını iki, üç katına çıkarmak mümkün" diye konuştu.

YILLIK 800 BİN ÜRETİM

Topaloğlu, KBRN maskelerde kullanılan alüminyum gövdeli süzgeçler ve panoramik maskelerde kullanılan plastik gövdeli süzgeçler ile ilgili yıllık 800 bin üretim kapasitesine sahip olduklarını belirtti.

GÜNDE 30 BİN ADET ÜRETİLEBİLECEK

Özellikle sağlık personelinin kullandığı, daha üst koruma sağlayan, "N95" olarak bilinen maskelerin üretimi için bir tezgah daha kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Topaloğlu, böylelikle günde 30 bin civarında üretebileceklerini ifade etti.

TEK KULLANIMLIK MASKE ÜRETİMİ BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı dikimevlerinde de tek kullanımlık maske üretimine başlandı.

Dikimevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışan işçiler, tek kullanımlık bez maske üretimini sürdürüyor.

Üretim bandında aralıklarla çalışan işçilerin, görev yaptıkları alanda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor. İşçilerin ateşleri de hem fabrikaya girişlerinde hem de çalışmaları sırasında ölçülerek kayıt altına alınıyor ve takip ediliyor.

GÜNLÜK İMALAT 400-500 BİN SEVİYESİNDE

Yapılan çalışmaların ardından Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerinde günlük bez maske imalatının, 400-500 bin seviyesine çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bakanlığı ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgınla ilgili alınan önlemlere yönelik çalışmaların planlandığı ve yönetildiği koronavirüs ile Mücadele Merkezi'ndeki (COMMER) açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlgili birimlerimize her türlü maskenin imalatı için gerekli talimatları verdik. Şu anda maske imalatı büyük bir hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra fabrikalarımızda antibakteriyel sıvı üretimi de başlamış durumdadır. Bunu da yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Önce birliklerimizle, daha sonra da diğer kurum ve kuruluşlarla bunları paylaşacağız. Üretimi olabildiğince yükselterek, sadece silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz."