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Akar: YPG bölgeden çekilmedi

Bakan Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi

AA | 07.11.2019 - 19:35..
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Akar: YPG bölgeden çekilmedi

ABD ve Rusya'ya söz vererek ölmek yerine Suriye'nin kuzeyinden çekileceğini belirten YPG sözünde durmadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG'nin ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi.

GÜVENLİ BÖLGENİN OLUŞMASI LAZIM AMA ÇEKİLMEDİLER

Akar, ''YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi. YPG'li teröristler pek çok suç işledi. Burada güvenli bölgenin oluşturulması lazım. Suriye Milli Ordusu'nun terörizmle bağlantısı yok'' açıklamasını yaptı.

Bakan Akar, Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbari alanda işbirliği yaptığını bildirdi.

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