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Akaryakıtta mevzuata aykırı davrananlara ceza

Akaryakıt piyasasında mevzuata aykırı hareket eden şirketlere ceza verilmeden önce uyarıda bulunulacak ve geçici durdurma işlemleri uygulanacak.

AA | 25.03.2019 - 04:55..
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Akaryakıtta mevzuata aykırı davrananlara ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hayata geçirilen yeni uygulamaya göre, akaryakıt şirketlerinin mevzuata aykırı eylemleri, düzeltme imkanı olan, düzeltme imkanı olmayan ve akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiiller olarak üç başlıkta incelenecek.

Bu kapsamda petrol piyasasında 28, LPG piyasasında da 18 fiil niteliği itibarıyla düzeltilebilir ihlal kapsamına alındı.

30 GÜN SÜRE VERİLDİ

Değişiklikle akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiiller için yüksek cezalar belirlenirken, kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan mevzuat ihlalleri için 30 günlük uyarı süresi tanınması uygun bulundu.
Uyarıya rağmen mevzuata aykırı durumunu gidermeyenler şirketler için de öncelikle 60 günlük geçici durdurma işlemi gerçekleştirilecek. Aykırılık giderilmezse soruşturma başlatılarak idari para cezası uygulanacak. Aykırılığın içeriği ve şirketin ekonomik durumu gibi kriterler doğrultusunda, söz konusu eylemlerin piyasaya etkisi, ağırlığı ve kusurun derecesi dikkate alınarak nitelikli fiillere daha ağır para cezası verilecek. Buna ek olarak, idari para cezaları da fiili işleyenlerin ekonomik kazançları ile orantılı olacak.

CEZADAN KAÇIŞ YOK

Yeni uygulamayla para cezası verilen şirketler, dava açma yoluna gitseler bile öncelikle aldıkları ceza miktarı kadar teminat mektubunu vergi dairesine sunacak. Böylece şirketlerin dava süresince adres değişikliği, şirket devri veya mal varlığı kaybı gibi gerekçelerle cezadan kaçmasının ve eylemlerinin karşılıksız kalmasının önüne geçilecek.

Para cezasında tahsilatların artması ve uyarı mekanizması ile şirketlerin cezaya muhatap olmadan kendilerini düzeltmesi amaçlanıyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, söz konusu düzenlemeyle kurumun düzeltici eyleme sevk ve teşvik edici yönlendirme görevinin daha ön plana çıkacağını söyledi.

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