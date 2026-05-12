Akbank’tan 50.000 TL fırsatı: Son tarih 31 Mayıs

Akbank, mobil uygulama üzerinden başlattığı yeni kampanya ile müşterilerine sevdiklerini bankaya kazandırırken rekor düzeyde ödül kazanma imkanı sunuyor.

Kampanya kapsamında Akbanklılar, kendi davet kodlarıyla mobilden ilk kez banka müşterisi olan yakınları üzerinden yüksek tutarlı chip-para kazanabilecek.

Kampanya detaylarına göre, davet koduyla Akbanklı olan her yakınının otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda müşterilere ödül veriliyor.

Akbanklılar, bu davet yöntemiyle toplamda 50.000 TL’ye varan chip-para kazanma şansına sahip olacak.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Kampanya kurallarına göre Akbank müşterileri, uygulama üzerinden kendilerine özel oluşturdukları davet kodunu sınırsız sayıda kişiyle paylaşabiliyor.

Paylaşılan kod ile Akbank Mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olma sürecini başarıyla tamamlayan her bir yakın, davet eden müşteriye kazanç kapısını aralıyor.

Davet koduyla Akbanklı olan yakınının otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda, davet eden kişiye 1.000 TL chip-para tanımlanıyor.

Yeni müşterinin Akbank kredi kartını kullanmaya başlaması halinde, davet eden müşteriye ek 1.500 TL daha ödeme yapılıyor.

Müşteriler, kazandıkları bu ödülleri birleştirerek kampanya dönemi boyunca toplamda 50.000 TL'ye kadar chip-para biriktirebilecekler.

31 Mayıs 2026 tarihine kadar sürecek olan bu fırsattan yararlanmak için işlemlerin Akbank Mobil üzerinden tamamlanması gerekiyor.