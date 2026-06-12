Akçadağ’da mantar toplayanlar kilogramından bin liraya kadar kazanıyor

Doğanın sunduğu eşsiz ürünlerden biri olan meşe mantarı, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hem sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor hem de bölge halkına ekonomik katkı sağlıyor. İlkbahar ve yaz başında meşe ormanlarında kendiliğinden yetişen mantarlar için sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, saatler süren arayışın ardından topladıkları ürünleri satarak aile bütçelerine destek oluyor.

Özellikle yüksek rakımlı kırsal alanlarda yetişen meşe mantarları, bu yıl yağışların etkisiyle daha bol bulunurken, artan talep sayesinde bölge ekonomisine de hareketlilik kazandırıyor.

MEŞE ORMANLARINDA ZORLU AMA KAZANÇLI MESAİ

Akçadağ ilçesine bağlı yaklaşık bin 400 metre rakıma sahip Resuluşağı, Ancar ve Aliçeri mahallelerinin çevresindeki meşe ormanları, mantar sezonunda yoğun hareketlilik yaşıyor.

Vatandaşlar ellerindeki sopalarla ağaçların diplerini ve otluk alanları dikkatle kontrol ederek mantar topluyor. Kimi zaman saatler süren aramalar sonucunda elde edilen mantarlar, hem evlerde tüketiliyor hem de satışa sunuluyor.

Bölge sakinleri, mantar toplamanın zahmetli bir uğraş olduğunu ancak elde edilen gelirin bu emeğin karşılığını verdiğini ifade ediyor.

KİLOSU 500 İLE BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Meşe mantarının fiyatı, ürünün kalitesi, büyüklüğü ve piyasadaki talebe göre farklılık gösteriyor. Bölgede toplanan mantarlar kilogram başına ortalama 500 ila 700 TL arasında satılırken, yüksek kaliteli ürünlerin fiyatı bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Toplanan mantarlar genellikle marketlere, manavlara ve çeşitli alıcılara ulaştırılıyor. Özellikle doğal ve organik ürünlere olan ilginin artması, meşe mantarına olan talebi de yükseltiyor.

“İKİ-ÜÇ GÜNDE 40 KİLOYA KADAR TOPLADIĞIMIZ OLUYOR”

Resuluşağı Mahallesi sakinlerinden Eyüp Toydaş, mantar sezonunun bu yıl oldukça verimli geçtiğini belirterek, topladıkları ürünleri satarak gelir elde ettiklerini söyledi.

Toydaş, bölgede birçok kişinin mantar toplama işiyle uğraştığını ifade ederek, bazı dönemlerde birkaç gün içerisinde 30 ila 40 kilogram arasında mantar toplayabildiklerini dile getirdi.

Doğada yetişen meşe mantarlarının uzun yıllardır bölge halkı tarafından tüketildiğini kaydeden Toydaş, topladıkları mantarları hem sofralarında değerlendirdiklerini hem de satış yoluyla ekonomik kazanç sağladıklarını anlattı.

YAĞIŞLAR REKOLTEYİ ARTIRDI

Aliçeri Mahallesi’nde yaşayan Ömer Osman Maskar ise bu yıl görülen yağışların mantar üretimini olumlu etkilediğini söyledi.

Maskar, yağışların bol olması nedeniyle meşe ormanlarında mantar miktarının geçen yıllara göre daha fazla olduğunu belirterek, bunun da vatandaşların topladığı ürün miktarını artırdığını ifade etti.

Bölgede bazı kişilerin mantarlarını yüksek fiyatlarla satışa sunduğunu aktaran Maskar, kendilerinin ise topladıkları mantarların önemli bir bölümünü yakın çevreleriyle paylaşmayı tercih ettiklerini söyledi.

KIRSALDA EKONOMİYE DESTEK SAĞLIYOR

Uzmanlar, doğadan toplanan mantarların özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir ek gelir kaynağı oluşturduğunu belirtiyor. Mevsimsel olarak ortaya çıkan bu ürünler, tarım ve hayvancılığın yanı sıra alternatif bir ekonomik faaliyet alanı sunuyor.

Akçadağ’daki meşe ormanlarında yetişen mantarlar da bölge halkının gelir elde etmesine katkı sağlarken, doğal ürünlere yönelik artan ilgi sayesinde yerel ekonominin canlanmasına destek oluyor.

DOĞAL LEZZETE YOĞUN İLGİ

Kendine özgü aroması ve besin değeriyle dikkat çeken meşe mantarı, yöre mutfağında farklı yemeklerde kullanılıyor. Doğal ortamda yetişmesi nedeniyle tüketiciler tarafından ilgi gören ürün, özellikle organik ve katkısız gıda arayışında olanların tercihleri arasında yer alıyor.

Bu yıl verimin yüksek olması ve piyasa fiyatlarının cazip seviyelerde seyretmesi, Akçadağ’ın kırsal mahallelerinde yaşayan birçok vatandaş için meşe mantarını yalnızca bir doğa ürünü olmaktan çıkarıp önemli bir gelir kapısına dönüştürmüş durumda.