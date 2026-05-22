Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında belediye başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı. İddialara göre, bazı inşaat projelerinin iskan işlemleri karşılığında para talep edildiği öne sürülürken, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosyada çok sayıda şikâyetin yer aldığı öğrenildi.

İSKAN İŞLEMLERİ KARŞILIĞINDA PARA TALEBİ İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre müşteki E.Ö., 2023 yılında ruhsat aldığı inşaatının iskan işlemlerinin tamamlanması için kendisinden 2,5 milyon lira talep edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu.

Şikâyette, söz konusu talebin H.Ö. aracılığıyla iletildiği ve bu süreçte çek verilmesinin kabul edildiği, sonrasında ise inşaata kısmi iskan verildiği öne sürüldü.

ÇALIŞANI ÜZERİNDEN 1 MİLYON LİRA TALEP EDİLDİ

Dosyada yer alan bir diğer başvuruda ise H.P. isimli kişinin inşaatının durdurulduğu, çalışanı F.Ç. üzerinden 1 milyon lira talep edildiği ancak ödeme yapılmaması nedeniyle inşaat faaliyetlerine izin verilmediği iddia edildi.

Benzer içerikteki şikâyetlerin artması üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “irtikap” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Fikret Albayrak hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ekipler, belediye binası ve belediyeye bağlı bir iştirak şirketinde arama yaptı.

AFYONKARAHİSAR’DA YAKALANDI

Antalya’ya gittiği tespit edilen Albayrak’ın, yapılan takip sonucunda Afyonkarahisar’da gözaltına alındığı bildirildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.