Akçay barajı 4 yıl sonra taştı: Sapanca Gölü'ne can suyu oldu

Sakarya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlar, kentin su kaynaklarına adeta nefes aldırdı. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Akçay Barajı, dört yıl aradan sonra ilk kez yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Maksimum seviyeye gelen barajda taşkın riskine karşı kontrollü tahliye süreci başlatılırken, bırakılan suların Sapanca Gölü’ne yönlendirilmesiyle bölgenin su geleceği açısından kritik bir adım atıldı.

Pamukova ilçesinde bulunan Akçay Barajı’ndan tahliye edilen fazla su, Sarp Deresi üzerinden kilometrelerce yol kat ederek Sapanca Gölü’ne ulaşıyor. Böylece hem baraj güvenliği sağlanıyor hem de son yıllarda kuraklık tehdidiyle gündeme gelen Sapanca Gölü’nün su seviyesi destekleniyor.

AKÇAY BARAJI’NDAN GÖLE STRATEJİK SU TAKVİYESİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yağışlı dönemde oluşan fazla suyu değerlendirmek amacıyla önemli bir uygulamayı devreye aldı. Kontrollü şekilde bırakılan suyun göle aktarılmasıyla, özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Sarp Deresi yatağından akan yoğun su akışı dikkat çekerken, uzmanlar bu transferin yalnızca içme suyu açısından değil, bölgedeki doğal yaşamın korunması bakımından da büyük önem taşıdığına işaret ediyor.

“GÖLÜ ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ”

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Akçay Barajı’nın 10 Mayıs 2026 itibarıyla tam doluluk seviyesine ulaştığını belirterek yürütülen çalışmaları anlattı:

"Bir taraftan gölden aldığımız suyu azaltırken, diğer taraftan Akçay Barajı’ndaki fazlalık suyu Sarp Deresi üzerinden Sapanca Gölü’ne aktarıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde Sapanca Gölü’nü yeniden canlandırmak ve su seviyesini hızlı şekilde yükseltmek adına önemli çalışmalar yürütüyoruz."

Akçay Barajı’ndan normal şartlarda Sakarya Nehri’ne yönelen suyun artık göle kazandırıldığını ifade eden Sakallıoğlu, “Bu sayede ciddi bir ilerleme kaydettik. Hedefimiz göldeki su seviyesini artırarak Sapanca Gölü’nü eski doğal görünümüne ve gücüne yeniden kavuşturmak” diye konuştu.

BARAJDA 16 MİLYON METREKÜPLÜK SU REZERVİ

Barajın mevcut kapasitesine ilişkin bilgi veren Sakallıoğlu, Akçay Barajı’nda yaklaşık 16 milyon metreküp kullanılabilir su bulunduğunu söyledi.

Bu miktarın Sakarya’nın yaklaşık iki aylık içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirten Sakallıoğlu, son yağışlarla birlikte Sapanca Gölü seviyesinde de önemli bir yükseliş yaşandığını kaydetti.

Kent genelinde su yönetimine ilişkin yeni yatırımların sürdüğünü ifade eden Sakallıoğlu, “Şebekedeki su kayıplarını azaltmaya yönelik yatırım dönemine girdik. Bir taraftan kayıpları düşürürken diğer taraftan Sapanca Gölü’nden çekilen su miktarını azaltıyoruz. Böylece yaz dönemini herhangi bir su sıkıntısı yaşanmadan geçirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

2022’DEN SONRA İLK KEZ TAM DOLULUK

2021 yılında hizmete alınan Akçay Barajı’nın ilk kez 2022 yılında tam kapasiteye ulaştığını hatırlatan Sakallıoğlu, aradan geçen dört yılın ardından barajın yeniden taşma seviyesine geldiğini söyledi.

Uzmanlar ise son yağışların su kaynakları açısından sevindirici olduğunu ancak iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı tasarruflu su kullanımının önemini koruduğunu vurguluyor.