Akdeniz'de dev orkinos avı sona erdi: Türk filosu 3 bin ton kota ile dönüyor

Akdeniz’de 1 Mayıs’ta başlayan orkinos avcılığı sezonu, yoğun ve zorlu geçen bir sürecin ardından erken tamamlandı. Kıbrıs ile Malta arasında geniş bir alanda faaliyet gösteren Türk balıkçı gemileri, sezon boyunca belirlenen kota kapsamında avlanarak çalışmalarını başarıyla sonuçlandırdı.

SEZON PLANLANANDAN ÖNCE TAMAMLANDI

Uluslararası sularda yürütülen mavi yüzgeçli orkinos avcılığı, belirlenen takvim doğrultusunda 1 Temmuz’da sona ermesi planlanırken, yüksek av performansı nedeniyle daha erken kapatıldı.

Sezon boyunca faaliyet gösteren Türk balıkçı gemileri, kota sınırları dahilinde avcılık faaliyetlerini tamamlayarak ağlarını topladı ve dönüş hazırlıklarına başladı.

TÜRKİYE’NİN ORKİNOS KOTASI 3 BİN TONU BULDU

Gelecek üç yılı kapsayan kura sistemi kapsamında Türkiye’nin toplam mavi yüzgeçli orkinos kotası, 2 milyon 987 bin 950 kilogram olarak belirlendi.

Bu kota, 80 gemilik filo arasında paylaştırılırken Türk balıkçılar, Akdeniz’de yoğun bir rekabet ortamında avcılık faaliyetlerini sürdürdü.

TRABZON FİLOSU SEZONA DAMGA VURDU

Türk filosu içinde öne çıkan Trabzon balıkçı gemileri, bu yılki operasyonda dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Toplam 10 gemiyle Akdeniz’e açılan Trabzon filosu, kotanın önemli bir bölümünü elde etti.

Trabzonlu balıkçılar, Türkiye toplam kotasının yüzde 15,12’sine karşılık gelen 451 bin 753 kilogramlık avlanma hakkını kullanarak sezonun en verimli bölgelerinden biri oldu.

GEMİ BAŞINA ORTALAMA 37 TON AVLAMA

Sezona katılan 80 geminin genel performansına bakıldığında, tekne başına ortalama 37 bin 349 kilogram orkinos avlandığı görüldü.

Trabzon filosundaki gemiler ise bu ortalamanın üzerine çıkarak tekne başına yaklaşık 45 bin 175 kilogramlık av gerçekleştirdi.

Diğer bölgelerden katılan 70 gemi ise toplam 2 milyon 536 bin 197 kilogramlık kota kullanarak ortalama 36 bin 231 kilogram avla sezonu tamamladı.