Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

Akdeniz'in enerji verimliliği noktasında ciddi bir yatak olduğu, artık herkes tarafından biliniyor, konuşuluyor.

Bölgede söz sahibi olması gereken sayılı ülkelerden biri olan Türkiye, arama tarama faaliyetlerini yürütürken binbir türlü farklı zorluk ve engel ile karşılaşıyor; ancak bölge daha şimdiden binlerce kilometre uzaklıktaki devletlerin kurduğu üslerle dolu.

ENERJİ RANTI

Bölgede üs kuran çok sayıda devlet bulunuyor. Bu devletlerin arasında, ABD, İsrail, İngiltere, İtalya, Fransa ve hatta binlerce kilometre ötedeki Güney Kore bile bulunuyor. Türkiye'nin kendi koridoru içerisinde yaptığı çalışmalar tartışma konusu olurken bu ülkelerin burada yürüttüğü faaliyet legal olarak kabul ediliyor.

AKDENİZ MERAKI

Bu ülkelerin ortak bir özelliği daha var; o da mülteciler meselesi. Çoğu Avrupa ülkesinin mülteciler konusunda gözünü yumduğu Akdeniz, enerji söz konusu olunca açgözlülük ve hırs ile doldu.

Başkan Erdoğan, bölgede yaşananlara ilişkin "Fırsatçılık kötüdür. Akdeniz'de hakları olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Mülteci konusunda titreyenler konu rant olduğunda aslan kesiliyorlar." diyerek yaşananları özetlemişti.