Akıllı oyuncakların çocuklar için yararları ve zararları

Yapay zeka; cebimizdeki akıllı telefonlardan, mutfağımızdaki mikrodalgalara kadar her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Yapay zeka ile güçlendirilen çocuk oyuncakları da popülerliğini her geçen gün artırıyor. Peki akıllı çocuk oyuncakları, çocuklar için gerçekten akıllı mı?

Akıllı oyuncak pazarının, 2024 yılına kadar 54 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Üreticiler, internete bağlanan ve çocukların etkileşime girerek öğrenebilecekleri oyuncaklar geliştiriyor ve piyasaya sürüyor. Uzmanlar bu konu hakkında güvenlik endişeleri yaşıyor. Çocukların, güvensiz bir internet ağı üzerinden saldırıya uğrayabileceklerini ve oyuncak robotlardan etkilenebileceklerini belirten uzmanlar, dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

AKILLI OYUNCAK NEDİR?

Akıllı oyuncak; yapay zeka derecesine sahip, öğrenebileceği, kullanıcı ile etkileşim biçimini ayarlayabildiği, dış uyaranlara tepki verebileceği ve önceden programlanmış kalıplara göre davranabileceği bir oyuncaktır. Bu oyuncaklar, kullanıcılarla etkileşime geçmek için ses tanıma, dokunma sensörleri ve akıllı telefon uygulamalarını kullanabilme özelliğine sahiptir.





Akıllı oyuncakların, zararları olduğu gibi yararları da olabilir. Örneğin akıllı oyuncaklar, çocukların kodlama ve programlama becerisini küçük yaşlarda geliştirebilir veya içe kapanan ve başkalarıyla konuşmayan çocukların, sosyal etkileşim yeteneklerini geliştirebilir.

Tüm bu faydalara rağmen akıllı oyuncakları kullanma konusunda, uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.