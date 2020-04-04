Akıllı saat pazarı, 2024'e kadar 100 milyon barajını geçebilir

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda piyasada durgunluk yaşansa da salgından sonra akıllı saatlere olan talebin daha da artacağı söyleniyor.

Yeni yapılan bir piyasa analizine göre göre akıllı saat sektörü, 2024 yılına kadar yıllık bazda yüzde 14.5 büyüyecek.

100 MİLYON BARAJINI GEÇECEK

Yeni yayınlanan raporlara göre, 2018'de tahmini 43.87 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren akıllı saat pazarı, 2024 yılında 108.91 milyon adet sevkiyata kadar çıkacak.

Bu büyük büyümenin ise sağlık ve fitness yönetimi için artan taleplerden kaynaklandığı belirtiliyor. Ayrıca sağlık odaklı akıllı saatlerin de önümüzdeki yıllarda pazara öncülük etmesi bekleniyor.