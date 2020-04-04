taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Akıllı saat pazarı, 2024'e kadar 100 milyon barajını geçebilir

Akıllı telefon pazarının önümüzdeki 4 yıl içinde 108 milyon adet sevkiyatı geride bırakacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Akıllı saat pazarı, 2024'e kadar 100 milyon barajını geçebilir

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda piyasada durgunluk yaşansa da salgından sonra akıllı saatlere olan talebin daha da artacağı söyleniyor.

Yeni yapılan bir piyasa analizine göre göre akıllı saat sektörü, 2024 yılına kadar yıllık bazda yüzde 14.5 büyüyecek.

apple-wath

100 MİLYON BARAJINI GEÇECEK

Yeni yayınlanan raporlara göre, 2018'de tahmini 43.87 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren akıllı saat pazarı, 2024 yılında 108.91 milyon adet sevkiyata kadar çıkacak.

Bu büyük büyümenin ise sağlık ve fitness yönetimi için artan taleplerden kaynaklandığı belirtiliyor. Ayrıca sağlık odaklı akıllı saatlerin de önümüzdeki yıllarda pazara öncülük etmesi bekleniyor.

Instagram: @eshteknoloji

Akıllı saat pazarı, 2024'e kadar 100 milyon barajını geçebilir

Akıllı saat pazarı, 2024'e kadar 100 milyon barajını geçebilir

İlginizi Çekebilir
Amazon, kendi bulut tabanlı oyun hizmetini yayınlayacak
E-ticaret devi amazon, Project Tempo isimli yeni bir bulut oyun hizmeti üzerinde çalışıyor.
Microsoft, Windows 10'daki internet sorunları için güncelleme yayınladı
Microsoft, Windows 10'da VPN kullanan bazı kullanıcıların yaşadığı internet sorunlarını düzeltmek için yeni güncellemeler kullanıma sundu.
SpaceX'in uzay aracı Starship'in prototipi, test sırasında patladı
SpaceX'in geliştirdiği üçüncü Starship prototipi, basınç testi sırasında patlayarak devrildi
Çin, geliştirdiği uzay roketini açık artırmada sattı
Çin'e bağlı ExPace tarafından geliştirilen bir roket, açık artırma ile 5,6 milyon dolara kendine alıcı buldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
158
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
325
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
324
Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti
Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti
161
Yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıktı
Yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıktı
176
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
156
100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm
100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm
53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir