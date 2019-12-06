Akıllı telefon işlemcileri Play Store'dan güncellenebilecek

Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde sıkça gördüğümüz Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemci modeli, yavaş yavaş yerini bir sonraki işlemci olan Snapdragon 865‘e bırakacak.

Hawaii’de gerçekleştirdiği teknoloji zirvesinde sahneye çıkan Qualcomm, merakla beklenen işlemcisi Snapdragon 865 modelini duyurmakla birlikte, birkaç yeni işlemcisinden daha bahsetmişti.

TIPKI BİLGİSAYARDAKİ EKRAN KARTLARI GİBİ MOBİL İŞLEMCİLER DE GÜNCELLENEBİLECEK

Qualcomm'dan yapılan açıklamada, 2020'de piyasaya çıkacak akıllı telefonlara güç verecek Snapdragon 865, Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G modellerinin, Google Play Store üzerinden güncelleme alacağı vurgulandı.

Qualcomm'un bu hamlesi, akıllı telefon sektörüne farklı bir boyut kazandıracak. Çünkü işlemcilerde meydana gelen sorunlar, performans iyileştirmeleri ve bunun gibi birçok yenilik, Play Store sürücü güncellemeleri ile yapılabilecek.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.