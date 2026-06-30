Akıllı telefon üreticileri anlaştı: Artık telefonlar daha hızlı şarj olacak

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Kablosuz Güç Konsorsiyumu (WPC) öncülüğünde bir araya gelen Apple, Google, Xiaomi, Huawei, OPPO ve vivo gibi lider üreticiler, Qi2 25W teknolojisinin yerini alacak yeni Qi 50W standardını geliştiriyor.

Şirketlerin teknik özellikleri masaya yatırdığı son toplantının ardından, yüksek hızlı bu yeni teknolojinin donanım tasarım parametreleri resmen kesinleşti.

XIAOMI MİMARİSİ KULLANILACAK

Yeni standardın geliştirilme sürecinde Xiaomi'nin düşük endüktanslı ve düşük voltajlı yüksek güçlü kablosuz şarj mimarisinden önemli unsurlar kullanılıyor.

Bu teknoloji sayesinde bobin modülündeki güç kayıpları azaltılırken şarj verimliliği, güvenlik ve termal yönetim arasında sağlam bir denge sağlanıyor.

MARKA BAĞIMLILIĞI 2028 YILINDA SON BULUYOR

Yeni nesil açık standart, üreticilerin yalnızca kendi şarj cihazlarıyla sunduğu özel yüksek hız sınırlarını ortadan kaldırarak farklı markalar arasında ortak bir uyumluluk sunacak.

Farklı telefonlar ve üçüncü taraf aksesuarlar için evrensel yüksek hızlı şarj deneyimi vadeden Qi 50W teknolojisinin, 2028 yılında resmi olarak piyasaya sürülmesi hedefleniyor.