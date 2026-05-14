Akın Gürlek aktardı: 12 ilde dolandırıcılık operasyonu

Nitelikli dolandırıcılık, vatandaşların mal varlığına karşı işlenen en organize ve yıkıcı suç türlerinden biridir.

Kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sahte banka işlemleri, yatırım vaadi veya diğer yöntemlerle vatandaşları hedef alan şebekeler, vatandaşı mağdur ediyor.

Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu ve iş birliği sayesinde, bu suç örgütlerine karşı kararlı ve eş zamanlı operasyonlar sürdürülüyor.

12 İLDE 'DOLANDIRICILIK' OPERASYONU

Son olarak 12 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

20 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonların detaylarını ise Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

Bakan Gürlek paylaşımında, şüphelilerin 350 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini belirtti.

"OPERASYONLAR 20 ŞÜPHELİYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Gürlek, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

“Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın güçlü iş birliği ve etkin koordinasyonu sayesinde; vatandaşlarımızın mal varlığına kasteden suç örgütlerine karşı mücadelemiz sahada somut ve etkili sonuçlar vermeye devam etmektedir.



Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik olarak 12 ilde çok sayıda vatandaşımızı mağdur eden 20 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla geniş çaplı bir suç ağına müdahale edilmiştir.”

"350 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ"

“Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı hedef alan ve yaklaşık 350 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar, devletimizin suçla mücadeledeki kararlılığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.



Bu başarılı operasyon dolayısıyla Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.



Vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeninin korunması için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.”