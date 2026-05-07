Akın Gürlek: Cesedin olmaması olayın cinayet olmadığını göstermez

Türkiye'nin gündeminde faili meçhul dosyalar var.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasiteyi en üst seviyeye çıkardıklarını belirterek, ülke genelinde gerçekleştirdikleri taramalar sonucu, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme süreci başlattıklarını açıkladı.

Bu kapsamda çalışmalar hızlandırılırken TGRT Haber Gündem Özel yayınına konuk olan Akın Gürlek, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürkan Hacır ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan Gürlek, merak edilen bir soruya yanıt verdi.

'CESET OLMADAN CİNAYET OLUR MU' SORUSU

'Ceset olmadan cinayet soruşturması olur mu?' tartışmaları ile ilgili soruyu cevaplayan Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

“Yanlış. Burada zaten Yargıtay 1. Ceza Dairesi adam öldürme suçlarına bakıyor.



Burada zaten verilmiş yüzlerce içtihat var. Cesedin ortaya çıkarılmasına gerek yok.”

"CESEDİN OLMAMASI CİNAYET OLMADIĞINI GÖSTERMEZ"

Ceset dışında bazı kanıtların da olduğunu belirten Gürlek, "Mutlaka ceset önemli bir delil ama onun haricinde ikrarlar, tanık beyanları, diğer maddi deliller, vukular.

Yani burada bunlar yeterli. Yani cesedin olmaması olayın cinayet olmadığını göstermez." dedi.

"YARGITAYIMIZIN VERDİĞİ KARARLAR VAR"

Bu konuda bazı vatandaşların kafalarına soru işaretleri olduğuna dikkat çeken Bakan, "Bu halk nezdinde böyle bir düşünce var, bunun özellikle altını çizmek istiyorum.

Yani Yargıtayımızın uygulamaları var, verdiği kararlar var; ceset olmadan da adam öldürmeden, cinayetten vermiş olduğu kararlar var." diye konuştu.