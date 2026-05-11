Akın Gürlek duyurdu: 8,7 milyar TL’lik suç ağı çökertildi

Suç ve suçlularla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinesinde önemli operasyonlara imza atılıyor.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adalet Bakanı Gürlek, yeni bir operasyonu duyurdu.

"SUÇ ODAKLARININ NEFESLERİNİ KESMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Suçla mücadele konusunda tavizsiz olduklarını ifade eden Bakan Gürlek, "Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalar; suç odaklarının nefesini kesmeye devam ediyor.

Kurumlarımızın ortaya koyduğu bu güçlü irade, suçla mücadelemizdeki en büyük dayanağımızdır." dedi.

8,7 MİLYAR TL'LİK SUÇ AĞI DARMADAĞIN EDİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

8,7 milyar TL’lik devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler devam ediyor.

"MİLLETİN HUZURUNA KASTEDEN HİÇBİR YAPIYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Gürlek, açıklamasının devamında "Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz.

Bu başarılı operasyonda emeği geçen; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğümüze ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

'KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ' DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten yasa dışı bahis ve uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı vermişti.

Gürlek açıklamasında "Ben bakan olarak söz veriyorum yasa dışı bahsin kökünü kazıyacağız." demişti.