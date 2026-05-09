Akın Gürlek'e yönelik iddiaları nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma

Siyasetin gündeminde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iftiraları ve çirkin ifadeleri var.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Bakan Akın Gürlek ile ilgili bir basın toplantısı düzenlemiş ve mal varlığıyla ilgili çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Bununla kalmayan Özel, yeni iddialarına dün katıldığı programda da devam etti.

"İHBAR EDİYORUM"

Özel'in tepki çeken iddiaları dün Sözcü'de katıldığı yayın sırasında geldi.

Özgür Özel, Sözcü TV'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kriptolu telefon üzerinden iletişim kurduğunu, Gürlek'in Erdoğan'ı dinlettiğini söylediğini ileri sürerek, skandal ifadelere imza attı.

Özel'in "Akın Gürlek, Erdoğan’la kriptolu telefonda konuşuyor. Sayın Erdoğan duymadıysa şimdi ihbar ediyorum; Erdoğan’ı da dinliyorum diyor, kriptolu telefonu kayda aldığını söylüyor." ifadelerinin ardından da soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 8 Mayıs 2026 tarihinde bir televizyon kanalına konuk olan Özgür Özel'in, Akın Gürlek'i hedef alan sözlerinin mercek altına alındığı belirtildi.

Savcılık, söz konusu ifadelerin hukuki sınırları aştığı gerekçesiyle harekete geçti.

"KAMU DÜZENİNİ BOZMAYA ELVERİŞLİ"

Yayımlanan basın açıklamasında, Özgür Özel'in sarf ettiği sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçek dışı beyanlar içerdiği vurgulandı.

TCK 217/A MADDESİ KAPSAMINDA İNCELEME

Başsavcılık, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında "resen" başlatıldığını duyurdu. İlgili madde, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunu kapsıyor ve kamu barışına karşı işlenen suçlar arasında yer alıyor.

“08.05.2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır.”

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu

AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Soruşturmanın ardından X hesabı üzerinden açıklama yapan ve Özgür Özel'e tepki gösteren Bakan Gürlek, şöyle dedi;

"HAYSİYET CELLATLIĞINA İTİBAR ETMEDİK"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bir üyesi olarak Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Amacımız; çocuklarımızı suçtan, ailelerimizi huzursuzluktan korumak; torbacısından baronuna, kara paracısından bahis çetelerine kadar tüm suç odaklarıyla mücadele etmek; belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak üzere kararlılıkla ilerlemektir.

Meslek hayatımız boyunca terör örgütlerine, suç şebekelerine ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettik. Ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik.

"EN HAFİF TABİRLE HADSİZLİK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar ise siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir “iftira siyaseti”nin tezahürüdür.

Yürümekte olan yargı süreçlerini "darbe" olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır.

15 Temmuz’da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi "butlan" davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.

"BU İLDDİALAR AÇIK BİR SALDIRIDIR"

Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışın ürünüdür.

Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.

Hâkim ve savcılarımızı "korkacaklar" diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel’e hatırlatırım: Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez.

"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Dosyalardaki gerçekler Özel’in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür.

Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi, yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız.

Milletimizin feraseti, bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır."