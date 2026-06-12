Akın Gürlek: Hiçbir cinayet faili meçhul bırakılmayacak

Faili meçhul olaylar aydınlatılacak.

Göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların sevdiği bir isim hâline gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olayların aydınlatılması için özel bir birim kurulduğunu açıklamıştı.

Bu kapsamda çalışmalar devam ediyor; aydınlatılamayan olaylar da tek tek gün yüzüne çıkıyor.

DOSYALAR YENİDEN VE ÇOK YÖNLÜ ŞEKİLDE ELE ALINIYOR

Son olarak Bakan Akın Gürlek, Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının dosyaları yeniden ve çok yönlü şekilde ele aldığını, devletin adaletin tecellisi konusundaki kararlılığı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

PLANLAR DEŞİFRE EDİLDİ

Gürlek, bu kapsamda 2021 yılında Batman’da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosyanın, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda jandarma tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde aydınlatıldığını ifade etti.

Soruşturmada cinayetin iki aile arasında süregelen husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair delillere ulaşıldığını aktaran Gürlek, şüphelilerin hedef şaşırtmak ve olay sırasında suç mahallinde olmadıkları izlenimini oluşturmak amacıyla kurdukları planların da deşifre edildiğini kaydetti.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Gürlek, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince bugün Batman ve Van’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini, operasyonlarda 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

"HİÇBİR CİNAYETİN FAİLİ MEÇHUL BIRAKILMAYACAĞINI BİR KEZ DAHA İFADE EDİYORUZ"

Paylaşımında adaletin tecellisi konusundaki kararlılığı vurgulayan Gürlek, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin adaletten kaçışın mümkün olmadığını, suçluların cezasız kalmayacağını ve hiçbir cinayetin faili meçhul bırakılmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi.