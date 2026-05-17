Akın Gürlek, Kocaeli Adliyesi’ni ziyaret etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yoğun mesaisi sürüyor.

Yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Kocaeli programı kapsamında kente gelmişti.

KOCAELİ ADLİYESİ'NDE TEMASLARDA BULUNDU

Kocaeli programı kapsamında kente gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, Kocaeli Adliyesi’nde temaslarda bulundu.

Bakan Gürlek ve Bakan Yardımcısı Ayyıldız, adliyeye gelişlerinde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya ile başsavcı vekilleri ve ağır ceza ile ticaret mahkemesi başkanları tarafından karşılandı.

GÖRÜŞMELER CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI MAKAMINDA GERÇEKLEŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Bakan Yardımcısı Ayyıldız, görüşmelerini Cumhuriyet Başsavcılığı makamında gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, adliyenin genel durumu ve işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

KAPSAMLI SUNUM YAPILDI

Ziyarette ayrıca, yapımına başlanması planlanan yeni adliye binasının ihale süreci ile adliye personeline yönelik yeni lojman inşaatı projelerine ilişkin olarak Bakan Gürlek’e kapsamlı bir sunum yapıldı.