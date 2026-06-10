Akın Gürlek: Netanyahu'nun hadsiz sözleri yok hükmündedir

Katil İsrail'e sert tepki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Netanyahu'nun Orta Doğu'daki kirli politikalarına çok sert tepki gösterdi ve "Arz-ı Mevud hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

NETANYAHU'DAN HADSİZ SÖZLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullanan Netanyahu, Siyonist orduyu 'dünyanın en ahlaklı ordusu' olarak niteledi ve soykırım politikalarını sürdüreceklerini ifade etti.

BAKAN GÜRLEK'TEN SERT TEPKİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de masum sivilleri hedef alan katil İsrail yönetiminin, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Netanyahu'nun sözlerinin "yok hükmünde" olduğunu belirten Gürlek, şunları kaydetti;

"Gazze’de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran; insanlığın ortak vicdanında mahkûm olmuş Binyamin Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen bir soykırım soruşturmasında şüpheli, kabul edilen iddianamede ise sanık konumunda bulunan Netanyahu’nun, insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır.

"HESABINI BAĞIMSIZ YARGI ÖNÜNDE VERECEKLER"

Sayın Cumhurbaşkanımız; Filistin halkının haklı davasını, mazlumların hukukunu ve insanlığın vicdanını en güçlü şekilde savunmaktadır. Buna karşılık Gazze’de yaşananlar karşısında susanlar tarihin karanlık sayfalarına yazılacaktır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de hukuk, adalet ve insanlık adına en güçlü sesi yükseltmeye devam edecektir."