Akın Gürlek paylaştı: Beyaz et sektöründe 13 şirkete kayyım atandı

Gıda sektöründe haksız fiyatlandırma yapan şirketler denetlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, gerekli yaptırımlar uygulanarak kamuoyuyla paylaşılıyor.

Bu çerçevede, vatandaşların temel gıdaya erişimini korumak amacıyla Adalet, İçişleri, Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlıkları koordineli çalışmalar yürütüyor.

8 İLDE EŞ ZAMANLI 'HAKSIZ KAZANÇ' OPERASYONU

Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozan, haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen faaliyetlere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonların detaylarını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşan Bakan Gürlek, 8 ilde eş zamanlı 13 şirkete yönelik operasyon gerçekleştiğini aktardı.

"TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNİN ERİŞİMİ EN HASSAS OLDUĞUMUZ KONULARIN BAŞINDA"

Serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığını bildiren Gürlek, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket etmektedir.

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir.

"13 ŞİRKETE DENETİM KAYYIMI ATANMIŞTIR"

Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır.

"32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Yürütülen soruşturma kapsamında; serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

"HİÇBİR USULSÜZLÜĞE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR"

Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçteki değerli katkılarından ötürü Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür ediyorum."