Akın Gürlek paylaştı: 49 yasa dışı bahis sitesi devre dışı kaldı

Yasa dışı bahisle mücadelede emniyet güçlerinin çalışmaları hız kazandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği ilk günden bu yana, özellikle gençleri ağına düşüren 'sanal kumar' için "Kökünü kazıyacağız." sözlerini kullandı.

"49 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI"

Bu kapsamda gerçekleştirilen başarılı çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Son olarak aylık 3 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı belirlenen 49 yasa dışı bahis sitesi devre dışı bırakıldı.

Operasyonun detaylarını Bakan Gürlek, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.

"AYLIK 3 MİLYAR DOLAR İŞLEM HACMİNE ULAŞAN MEKANİZMA ÇÖKERTİLDİ"

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu ve eş güdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarını bir bir deşifre ediyoruz!



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'yla birlikte yürütülen 'Paymix-3' operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir.



Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.”

"15 MİLYON KULLANICI VERİSİNE YÖNELİK SİBER DAMARLAR KESİLMİŞTİR"

“Bu operasyonla; 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve bin 200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir.



Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyum olarak atanmıştır.”

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDEKTİR"

“Bu tarihi operasyonu başarıyla yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı yürekten tebrik ediyorum.



Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir!”